Овсянников подарил чиновнику газонокосилку из-за плохого покоса травы

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников раскритиковал покос травы в городе, и подарил курирующему эту сферу чиновнику — директору департамента городского хозяйства Андрею Чибисову — газонокосилку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства города.

«Вам горожане передали небольшой презент — косилку для травы. Если через две недели все работы не будут выполнены, вы, Андрей Сергеевич, сами возьмете ее в руки. Если не сумеете организовать работу своих подчиненных, будете выполнять ее самостоятельно», — предупредил Чибисова Дмитрий Овсянников.

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Глава города добавил, что у чиновника в распоряжении есть все необходимое для скорейшего выполнения работ, однако число жалоб на разросшуюся растительность, поступающих от горожан в правительство и администрации муниципальных образований, продолжает увеличиваться.

В свою очередь, Андрей Чибисов доложил о ходе работ по выкосу травы. По его словам, к 26 июня в Севастополе выкошено 495 гектар травы. В день вычищается около 40 гектар, однако, допущено отставание от утвержденного плана, которое, по словам главы департамента, будет устранено до 10 июля.

Сейчас в Севастополе температура воздуха днем достигает 28-30 градусов. При отсутствии осадков сухая невыкошенная трава может стать причиной пожаров, на что неоднократно обращало внимание руководство регионального управления МЧС.