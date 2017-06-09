Овсянников подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников в пятницу, 9 июня, первым подал в Севастопольскую городскую избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом в губернаторы от партии «Единая Россия». Об этом сообщается в пятницу, 9 июля, в пресс-релизе правительства города, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Комментируя это событие, действующий глава города выразил благодарность партии и отметил, что с 9 июня начинает работу его избирательный штаб. «Мы идем на выборы единым фронтом — это актив и сторонники партии, группы общественной поддержки, инициативные группы в муниципалитетах, активисты в коллективах предприятий, учреждений, организаций», — подчеркнул Овсянников.

Он отметил, что официальное вступление в борьбу за кресло губернатора является важным этапом в его жизни. «Были чувства, как при приеме на работу, первую работу. Я впервые сдал документа на выдвижение кандидата в губернаторы. Сейчас предстоит период, в рамках которого я постараюсь доказать, что я именно тот кандидат, за которого нужно голосовать», — поделился он своими ощущениями.

По словам врио губернатора, его предвыборная программа будет связана со Стратегией развития Севастополя до 2030 года, которая была разработана правительством Севастополя. «Первое — это поддержка основных отраслей экономики, которые формируют базу налогообложения города. Второе — это возможность реализации горожанами в трудовой деятельности, в бизнесе, в получении высшего и среднего специального образования», — разъяснил он.

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Также один из важных пунктов — создание в городе комфортной среды. А именно — решение инфраструктурных вопросов, которые реализуются в рамках федеральной целевой программы, транспортных, организация сети здравоохранения, образования. «В предвыборной кампании я буду раскрывать те объекты, которые планируется построить в ближайшие пять лет», — пояснил Овсянников, добавив, что на период ведения агитации уйдет в отпуск, как того требует законодательство.

6 июня Законодательное собрание Севастополя постановило назначить выборы губернатора на 10 сентября.

В марте стало известно, что Овсянников подал документы в политсовет партии «Единая Россия» для участия в праймериз перед выборами главы города.

Овсянников был назначен на пост временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя в конце июля после того, как его предшественник Сергей Меняйло стал полпредом президента в Сибирском федеральном округе.