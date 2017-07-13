В Общественной палате Севастополя обсудили выборы губернатора

В Общественной палате Севастополя прошло рабочее совещание о выборах губернатора, которые состоятся 10 сентября. В мероприятии принял участие член Общественной палаты РФ, директор некоммерческого фонда «Исследование проблем демократии» Максим Григорьев. Об этом в среду, 13 июля, сообщает пресс-служба правительства города.

«В современной истории Севастополя впервые губернатор избирается народным голосованием. Это знаковый день, поэтому очень важно, чтобы все прошло с соблюдением избирательного законодательства. Я не сомневаюсь, что выборы пройдут честно и открыто, поскольку власти города, как никто другой, заинтересованы в этом — это репутационный момент», — сказал Григорьев.

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Он добавил, что Общественная палата РФ поможет властям Севастополя организовать предвыборный процесс, подготовить независимых наблюдателей. «Необходимо, например, чтобы наблюдатели на участках обладали соответствующим набором юридических знаний, досконально понимали процедуру проведения выборов. Сейчас формируется независимая команда из представителей общественной палаты города, общественных и молодежных организаций. Мы готовы оказать им необходимую поддержку», — подчеркнул Григорьев.

9 июня временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников первым подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы от партии «Единая Россия». «Сейчас предстоит период, в рамках которого я постараюсь доказать, что я именно тот кандидат, за которого нужно голосовать», — сказал он.

Согласно Уставу города Севастополя с поправками от 29 ноября 2016 года губернатор избирается путем прямых выборов сроком на пять лет и не более чем на два срока подряд.