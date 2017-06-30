«Родина» опровергла информацию о выдвижении Колесниченко в главы Севастополя

Партия «Родина» опровергла подлинность документа с решением о якобы согласовании кандидатуры Вадима Колесниченко для его выдвижения на выборы губернатора города Севастополя. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается в комментарии федерального исполнительного комитета партии, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Кандидатура Колесниченко действительно рассматривалась в качестве потенциального кандидата, но соответствующих уставу партии согласований не получила», — говорится в комментарии.

Новость о выдвижении Колесниченко в губернаторы Севастополя в пятницу появилась на нескольких интернет-ресурсах. Указывалось, что накануне, 29 июня, Вадим Колесниченко был выдвинут кандидатом на пост губернатора Севастополя от партии «Родина».

Согласно Уставу города Севастополя с поправками от 29 ноября 2016 года губернатор избирается путем прямых выборов сроком на пять лет и не более чем на два срока подряд. С 28 июля 2016 года должность занимает Дмитрий Владимирович Овсянников.