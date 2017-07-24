КБ «Стрелка» преобразит общественные пространства 40 городов страны за пять лет

В течение ближайших пяти лет КБ «Стрелка», совместно с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и при поддержке Минстроя, преобразит более двух сотен общественных пространств: 20 парков, 127 улиц, 45 площадей и 43 набережных — в 40 крупнейших городах страны. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

«Это не ремонт улиц, а решение городских проблем. С помощью простых решений, которые разрабатывает КБ «Стрелка», можно решить следующие проблемы: высокое количество ДТП, высокий уровень правонарушений на улицах, загрязнение воздуха, дефицит магазинов и сервисов рядом с домом», — рассказала партнер бюро Александра Сытникова на форме «Городская среда» в Краснодаре.

В 2017 году первые этапы благоустройства пройдут в Белгороде, Воронеже, Грозном, Красноярске, Липецке, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Уфе, Хабаровске.

Преобразованные общественные пространства, по словам Сытниковой, позволят создать новые условия для любительского спорта и культурного досуга

«В разработке стандартов, реализации программы задействовано более семи тысяч человек, которые работают с нами и КБ "Стрелка"», — отметил на том же форуме замгендиректора АИЖК Денис Филиппов.