КБ «Стрелка» разработало индекс качества для оценки среды во всех городах России

Индекс качества городской среды, рассчитанный для анализа ситуации во всех 1112 населенных пунктах с таким статусом в России, разработали в КБ «Стрелка», говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

О новом индексе рассказал на форуме «Городская среда» в Краснодаре гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник,

Индекс, по его словам, создан для определения ключевых проблем в развитии каждого отдельного города. «Правильное благоустройство активирует городские площадки, которые становятся местами притяжения для горожан», — отметил Плутник.

В настоящее время, исследование с помощью этого индекса, проведено в 90 крупнейших населенных пунктах. В сентябре будет представлены результаты анализа ситуации в городах с населением от 100 до 230 тысяч человек. По остальным 943 городам исследование будет завершено к началу 2018 года.

Существующие рейтинги, по словам руководителя АИЖК, рассчитаны, в основном, только для мегаполисов и крупных городов.

Новый индекс разработан в рамках совместной федеральной программы «Стрелки» и АИЖК при поддержке Минстроя. «Наша Программа направлена не только на улучшение городов, но и на повышение квалификации архитекторов и строителей по всей стране и на формирование ценных кадров», — подчеркнул Плутник.