Краудсорсинг помог властям определить приоритеты благоустройства моногородов

Во вторник, 25 апреля, были подведены итоги работы краудсорсинговой платформы моногорода.рф, на которой жители в течение нескольких месяцев оставляли свои идеи по благоустройству ключевых городских территорий. В общей сложности от них поступило более шесть тысяч предложений. Об этом сообщает пресс-релиз Фонда развития городов и КБ «Стрелка», поступивший в редакцию «Лента.ру».

В конце 2016 года была запущена онлайн-платформа моногорода.рф - коммуникационная площадка Программы «5 шагов благоустройства», которая реализуется в рамках совместного комплексного проекта развития городской среды, разработанной КБ «Стрелка» и АИЖК при поддержке Фонда развития моногородов.

Главной целью Программы благоустройства является создание комфортных общественных пространств в монопрофильных городах России для решения вопросов их комплексного развития. Особое значение инициаторы проекта уделили краудсорсингу, эффективному инструменту по сбору идей жителей моногородов.

За время работы краудсорсинга, сайт посетило более 100 тысяч уникальных пользователей, которые оставили 6311 идеи по улучшению городской среды. В марте сбор идей был завершен, а все они были размещены в специальном разделе сайта «Идеи».

Некоторые идеи жителей уже включены в программу благоустройства населенных пунктов на 2017 год. Среди них: Нижнекамск, Армянск, Кольчугино, Павловск, Камские Поляны, Набережные Челны, Магнитогорск, Петровск и другие моногорода.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов высоко оценил достигнутые результаты. «Невозможно сделать горожан счастливыми, если они в этом не будут принимать никакого участия. Только вместе с ними, только опираясь на их видение и мнение», - подчеркнул он.

В свою очередь руководитель программы комплексного развития моногородов, зампред Внешэкономбанка Ирина Макиева отметила, что программа модернизации моногородов находится в активной стадии реализации. И краудсорсинговый портал моногорода.рф способствовал выяснению нужд и потребностей непосредственно горожан.

Руководитель проекта моногорода.рф в КБ «Стрелка» Максим Исаев выразил уверенность, что эта работа станет первым шагом в выстраивании партнерской работы населения и власти.