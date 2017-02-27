Центральные улицы моногородов доверили выбрать самим жителям

Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Моногорода» принял решение определить основную улицу в каждом моногороде. Это сделают сами жители до 15 марта 2017 года.

Для учета мнений граждан будет использована краудсоринг-платформа моногорода.рф, на которой есть раздел «Голосование». Данные опроса будут проанализированы и переданы федеральным и региональным властям, а также муниципалитетам.

«Мы сейчас определяем улицы, на которых нужно провести благоустройство. Мы хотим, чтобы не губернатор или мэр, а горожане сами нам подтвердили, что это главная улица. Мы хотим, чтобы разные слои населения — пенсионеры, молодежь — через публичное обсуждение сказали бы нам, какой облик этой главной улицы они хотят видеть в своем городе», — заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Программа «Комплексное развитие моногородов» предусмотривает проведение благоустройства центральных улиц в приоритетном порядке. Соответствующая установка дана губернаторам и главам моногородов.

Портал Моногорода.рф — коммуникационная площадка программы «Пять шагов благоустройства повседневности», созданная в рамках реализации совместного проекта развития городской среды Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и КБ «Стрелка».

