Благоустройство моногородов подняли на федеральный уровень

В Кемерово прошел семинар, посвященный проблемам развития моногородов. Обсуждались вопросы, связанные с благоустройством, созданием комфортной среды в этих населенных пунктах. На эти цели в течение ближайших двух лет правительство планирует выделить значительные финансовые ресурсы, об этом сообщается в пресс-релизе одного из организаторов мероприятия КБ «Стрелка».

В работе семинара, проведенного администрацией Кемеровской области, при участии АИЖК и Фонда развития моногородов, участвовали мэры, главные архитекторы, специалисты ЖКХ и общественники из 42 монопрофильных городов и поселков. Всего в России, по официальным данным, 319 городов и поселков, которые в советские годы создавались в интересах градообразующих предприятий.

Последние годы остро стоит вопрос о перепрофилировании таких населенных пунктов. В ноябре прошлого года правительство утвердило паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Документ предусматривает создание рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, повышения инвестиционной привлекательности, а также улучшения качества городской среды.

Одна из новаций программы — пять шагов по благоустройству и модернизации городских пространств. В повестке дня стоит задача к 2018 году 18 моногородов превратить в города с устойчивой экономикой, создать территории опережающего развития с новыми возможностями для бизнеса.

«Пять шагов благоустройства — это начало большого старта и движения вперед. Большое внимание и к мэрам моногородов, к тем, кто занимается благоустройством, и к тем, кто в этих моногородах ведет темы малого и среднего бизнеса», — заявил на семинаре первый вице-премьер Игорь Шувалов.

По словам зампреда ВЭБа Ирина Макиева, курирующей развитие моногородов, более 1200 объектов будет модернизировано к 2018 году. Затраты госбюджета составят порядка 10 миллиардов рублей. Кроме того, создадут 230 тысяч рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями.