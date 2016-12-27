Жителям моногородов предложили высказывать идеи по благоустройству

В России запущена онлайн-платформа моногорода.рф, где жители регионов смогут высказать свои идеи по благоустройству общественных пространств. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Моногорода.рф — это коммуникационная площадка программы «Пять шагов благоустройства повседневности», созданная в рамках реализации совместного проекта развития городской среды Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и КБ «Стрелка».

На портале размещена информация о моногородах, новости из регионов и раздел краудсорсинга, в котором жители могут предлагать свои идеи и мнения по улучшению общественных пространств моногородов, отмечается в пресс-релизе. Предложения, поступающие на сайт, после модерации будут размещены в специальном разделе «Идеи горожан». Активная фаза краудсорсинга продлится до конца февраля, затем все материалы будут переданы руководителям муниципальных образований.

Программа модернизации моногородов находится в активной стадии реализации, подчеркнула руководитель программы комплексного развития моногородов, заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева. В декабре 2016 года начался сбор информации от мэров городов о том, какие программы в разных сферах (ЖКХ, образование, здравоохранение и другие) станут приоритетными для их муниципальных образований. Краудсорсинговый портал моногорода.рф поможет узнать о потребностях самих горожан, считает Макиева.

Руководитель проекта моногорода.рф КБ «Стрелка» Максим Исаев отмечает, что запуск сайта станет важным этапом в установлении прямого контакта между мэрами моногородов, жителями и городскими активистами. По словам эксперта, такое взаимодействие — один из ключевых факторов успешной реализации проектов по улучшению среды в моногородах и после реализации программы в 2017-2018 годах.

Проекты «Пяти шагов благоустройства» должны стать знаковыми и существенно повысить социальную атмосферу в городах, их репутацию у инвесторов, способствовать развитию малого и среднего бизнеса, полагает партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов. «Мы убеждены, что нужно стратегическое планирование и важно долгосрочное видение. Но именно для того, чтобы люди верили в то, что изменения идут в позитивном ключе и все меняется к лучшему, нужны быстрые победы. Мы призываем выбрать приоритетные точки развития и именно эти точки обустраивать», — заявил он.