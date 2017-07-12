Москву назвали самым комфортным для жизни городом в России

КБ «Стрелка» в рамках совместной работы с АИЖК подготовило «Индекс качества городской среды», согласно которому самым удобным для жизни среди российских городов-миллионников стала Москва. Как пишет в среду, 12 июля, газета «Известия», Минстрой готов использовать рейтинг в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Оценка проводилась среди 90 населенных пунктов по показателям «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство». В итоге наименее комфортной эксперты признали городскую среду Волгограда, набрав 32 процента от максимально возможного числа баллов. Столица же сумела занять лидирующую позицию с результатом 73 процента.

Авторы рейтинга подчеркивают, что высокие показатели столицы связаны не с финансовыми возможностями города, а с продуманной и целенаправленной работой над созданием комфортных условий для жизни. В частности, Санкт-Петербург и Казань обошли Москву по показателю «Социально-досуговая зона», почти на 20 пунктов опередив лидера.

19 июня специалисты выбрали город с самой вкусной в России едой. Эксперты пришли в выводу, что Владивосток известен свежими морепродуктами и ресторанами паназиатской кухни. На втором месте находится Суздаль, знаменитый своей медовухой. Замыкает топ-3 Кострома, которая славится сырами. Пскову и Калининграду достались четвертая и пятая строчки соответственно. В топ-10 в порядке убывания также были включены Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Адлер и Геленджик.

9 июня Общественная палата России опубликовала на своем сайте рейтинг самых добрых городов страны. Первое место занял Санкт-Петербург, второе — подмосковные Химки. Замкнул тройку лидеров Кронштадт. Москва оказалась на восьмой позиции, уступив Казани, Ульяновску, Уссурийску и Чебоксарам.