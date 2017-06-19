Туристы выбрали российский город с самой вкусной едой

Владивосток признан городом с самой вкусной в России едой. Об этом говорится в пресс-релизе компании Booking.com, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 19 июня.

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав соответствующие отзывы пользователей на портале по бронированию отелей. Они отметили, что Владивосток известен свежими морепродуктами и ресторанами паназиатской кухни. На втором месте находится Суздаль, знаменитый своей медовухой. Замыкает топ-3 Кострома, которая славится сырами.

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Пскову и Калининграду достались четвертая и пятая строчки соответственно. В топ-10 в порядке убывания также были включены Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Адлер и Геленджик.

Мировым лидером среди направлений гастрономического туризма стал Гонконг. В тройку лидеров также вошли Сан-Паулу (Бразилия) и Токио. В десятку международного рейтинга попали Афины, столица Малайзии Куала-Лумпур, австралийский Мельбурн, Бангкок, испанская Гранада, Лас-Вегас и Буэнос-Айрес.

По информации аналитического агентства «ТурСтат», самым популярным у россиян внутренним направлением гастрономического туризма оказалась Москва. Среди стран ближнего зарубежья в данной сфере лидирует Грузия.