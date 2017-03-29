Составлен список 10 лучших в мире рынков специй

Издательство Lonely Planet, специализирующееся на выпуске путеводителей, перечислило 10 лучших рынков специй в мире. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 29 марта.

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Первым в списке, места в котором не ранжируются, оказался рынок на площади Rahba Kedima в Марракеше (Марокко). Здесь можно приобрести смеси приправ для приготовления блюд из мяса и рыбы. Туристы также могут купить по выгодным ценам анис, мускатный орех и корицу.

В перечень также вошел рынок в районе Лонгбьен в Ханое (столица Вьетнама). Редакторы издательства рекомендуют отправляться туда рано утром, примерно в четыре часа, чтобы успеть к оптовой распродаже свежей мяты, лимонного сорго, корицы, кориандра и имбиря.

Туристам также советуют посетить Тегеранский базар в Иране, являющимся крупнейшим в мире крытым рынком. Посетители могут приобрести там специи как на развес, так и в упаковке. Наиболее выгодной для путешественников станет покупка шафрана, который в Иране намного дешевле, чем в западных странах.

В список также попали рынки в городе Оахака (Мексика), Дели (Индия), Занзибаре (Танзания), Дубае, Стамбуле, Иерусалиме и Момбасе (Кения).