Участники уличного застолья в Испании побили мировой рекорд

Видео: 20minutos.es

На традиционном уличном обеде в городе Авилес на севере Испании побит мировой рекорд по числу участников подобного рода мероприятий. Об этом сообщает газета 20 minutos, опубликовавшая видео застолья.

Обед, который проводится в Авилесе вот уже 25 лет подряд, на этот раз собрал 11 836 человек. Предыдущее аналогичное достижение принадлежит участникам мероприятия на открытом воздухе в мексиканском городе Метепек (почти 9,5 тысячи человек).

Как уточняет портал Noticia.ru, обед состоялся в минувший понедельник, 10 апреля. Он длился с 14:45 до 15:30 по местному времени. Теперь организаторы акции намерены обратиться к представителям Книги рекордов Гиннесса за официальным подтверждением этого достижения.

По словам инициаторов, в мире проводится множество массовых гастрономических событий, например Октоберфест в Мюнхене, но все они проходят в помещениях.