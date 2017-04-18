Определены самые популярные у россиян направления гастрономического туризма

Грузия была признана наиболее востребованной у россиян в плане гастрономического туризма страной ближнего зарубежья. Об этом сообщается в пресс-релизе аналитического агентства «ТурСтат», поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 18 апреля.

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Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав информацию о бронировании отдыхающими гастрономических туров. На втором месте топ-5 оказался Азербайджан. В список в порядке убывания также включили Армению, Казахстан и Узбекистан.

Среди внутренних направлений самым популярным оказалась Москва. Вторую строчку занял Санкт-Петербург. На третьей позиции расположилось Подмосковье.

В топ-10 рейтинга также попали Владимирская область, Казань, Тверская и Тульская области, Алтайский край, Калининградская и Новгородская области.

По данным компании «РоссТур», лидером среди зарубежных гастрономических направлений у российских туристов в январе —

августе 2016 года стала Чехия, а среди отечественных — Татарстан.