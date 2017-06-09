Названы самые популярные для летних путешествий малые города России

Болгар в Татарстане был признан самым популярным у туристов малым городом России для путешествий в выходные текущим летом. Об этом сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Следом идет Плес (Ивановская область), замыкает тройку Кириллов под Вологдой. Четвертое место досталось Мышкину (Ярославская область). Пятую строчку занял Весьегонск, расположенный недалеко от Твери.

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В топ-10 в порядке убывания также вошли курорт Теберда в Карачаево-Черкессии, Задонск в Липецкой области, Правдинск в Калининградской области, Верхнеуральск (Челябинская область). На последней позиции — Сольвычегодск, находящийся в Архангельской области.

В рейтинг были включены населенные пункты, где проживают менее 10 тысяч человек. Список составлялся на основе данных от местных туристических офисов и информации из систем онлайн-бронирования отелей.

Болгар привлекает отдыхающих своими достопримечательностями. Здесь, в частности, находится Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году комплекс посетили 472 тысячи туристов.

Во вторник, 6 июня, стало известно, что наиболее бюджетным городом России для отдыха в летние выходные оказался Смоленск.