Назван самый популярный у туристов город Золотого кольца России

Ярославль оказался самым популярным у туристов городом Золотого кольца России. Об этом говорится в пресс-релизе аналитического агентства «ТурСтат», полученном «Лентой.ру» в четверг, 20 апреля.

Эксперты организации пришли к такому выводу, изучив информацию о посещаемости населенных пунктов путешественниками за 2016 год. На втором месте списка из 10 позиций находится Владимир. Сергиев Посад замыкает тройку.

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Четвертое место по турпотоку занимает Кострома, пятое — Суздаль. В топ-10 в порядке убывания также вошли Переславль-Залесский, Ростов Великий, Иваново, Калуга и Касимов.

Специалисты «ТурСтата» также выяснили, что в города Золотого кольца отдыхающие приезжают в среднем на день, а на гостиницу тратят примерно три тысячи рублей в сутки.

В феврале стало известно о планах чиновников расширить данную сеть туристических маршрутов. Сообщалось, что в состав Золотого кольца могут включить подмосковные Серпухов, Коломну и Зарайск.

Данный маршрут для путешественников проходит по древним городам с уникальными культурными и историческими памятниками. В него, по разным данным, входят от 8 до 12 населенных пунктов Ярославской, Владимирской, Московской, Костромской, Ивановской, Калужской и Рязанской областей.

