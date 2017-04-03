Выбран лучший логотип для Золотого кольца России

Пользователи «Рамблера» выбрали лучший логотип для туристического маршрута Золотое кольцо России. Об этом сообщается в пресс-релизе портала, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 3 апреля.

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В ходе голосования более 40 тысяч человек лучшим признали логотип, изображающий три церковных купола внутри золотого круга. Этот рисунок, созданный дизайнером из Владимирской области, выбрала почти треть интернет-пользователей.

Всего на конкурсе было представлено шесть вариантов логотипа. Упомянутая символика будет использоваться для продвижения Золотого кольца в регионах.

В текущем году в России отмечается 50-летие данного туристического маршрута. План празднования включает в себя более 40 мероприятий, который пройдут по всей стране.

Голосование по выбору лучшего логотипа Золотого кольца стартовало в начале марта.

