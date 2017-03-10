Лучший логотип Золотого кольца России выберут на «Рамблере»

Интернет-пользователи смогут выбрать лучший логотип туристического маршрута Золотое кольцо России на «Рамблере». Об этом сообщается в пресс-релизе портала, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 10 марта.

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Всего представлено шесть вариантов логотипов Золотого кольца, созданных дизайнерами из Ярославской и Владимирской областей. Выбранный россиянами образ будет использоваться для продвижения этого туристического маршрута в регионах.

В текущем году в России отмечается 50-летие Золотого кольца. План празднования включает в себя более 40 мероприятий, который пройдут по всей стране.

В феврале телеканал «360» сообщил о планах чиновников расширить Золотое кольцо, включив в него три подмосковных города — Серпухов, Коломну и Зарайск.

Маршруты Золотого кольца проходят по населенным пунктам с уникальными памятниками истории и культуры. По разным данным, в него входят от 8 до 12 городов. К их числу обычно относят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир.

