Путешествия
 

Россия вошла в тридцатку лучших стран мира

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Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что за прошедший год Россия потеряла три позиции в топе, переместившись с 24-го места. Первое место в топе досталось Швейцарии, второе — Канаде, третье — Великобритании. Также в десятку вошли Германия, Япония, Швеция, США, Австралия, Франция и Норвегия.

При этом по критерию влияния в мире Россия получила вторую позицию, уступив лишь США. По темпам роста экономики страна заняла восьмое место.

Замыкают список из 80 стран Алжир (78-е место), Иран (79-е место) и Сербия (80-е место).

При составлении рейтинга учитывались девять различных критериев, в том числе развитие туристической отрасли, социальной сферы, культуры, темпы роста экономики и общий уровень жизни.

Рейтинг был подготовлен совместно с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом Пенсильвании. В его основу лег соцопрос, в котором приняли участие 21,3 тысячи респондентов из 36 стран.

В январе сообщалось, что российский паспорт оказался 40-м в рейтинге самых мощных в мире. Мощь документа в этом перечне оценивается по количеству стран, которые его владелец может посетить без визы.

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