Чиновники захотели расширить Золотое кольцо России

Совет законодателей Центрального федерального округа (ЦФО) принял решение о расширении Золотого кольца России. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает телеканал «360».

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Предполагается, что в данную сеть туристических маршрутов будут включены подмосковные города Серпухов, Коломна и Зарайск. Когда это произойдет, не уточняется. В ближайшее время должна быть создана рабочая группа, которая определит, какие новые населенные пункты должны войти в Золотое кольцо.

В апреле 2016 года стало известно, что к списку городов этого маршрута была отнесена Калуга. Тогда заместитель министра культуры Алла Манилова заявила, что Золотое кольцо нуждается в обновлении, однако бренд должен оставаться неизменным.

Маршруты Золотого кольца проходят по древним русским городам с уникальными памятниками истории и культуры. По разным данным, в него входят от 8 до 12 населенных пунктов. К их числу обычно относят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир.

