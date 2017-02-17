В Москве назвали сумму трат приезжающих в столицу туристов

Прибывающий в Москву путешественник в среднем тратит 6,5 тысячи рублей в сутки, заявил замначальника управления гостиничного хозяйства в департаменте спорта и туризма столицы Алексей Яковлев. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает ТАСС.

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По словам чиновника, типичный турист приезжает в Москву для посещения какого-либо события и проводит в мегаполисе в среднем два с половиной дня.

Яковлев добавил, что набирает популярность и религиозный, паломнический туризм. «Кроме того, к нам едут с деловыми целями и для посещения родственников», — отметил представитель департамента.

В 2016 году столицу посетили более 17,5 миллиона отдыхающих, из них примерно 13 миллионов россиян. Загрузка московских отелей в данный период составила около 70 процентов.

В сентябре прошлого года столичный департамент национальной политики и туризма сообщал, что российские гости тратят в Москве в среднем 200 долларов за поездку, а зарубежные — в четыре раза больше.

