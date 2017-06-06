Названы самые недорогие города России для путешествий в летние выходные

Самым недорогим городом в России для путешествий в летние выходные текущего года оказался Смоленск. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Второе место в рейтинге из десяти позиций досталось Саратову, третье — Петрозаводску. На четвертой строчке находится Тверь. Тамбов замыкает пятерку. В топ-10 в порядке убывания также вошли Астрахань, Калуга, Пермь, Ульяновск и Брянск. Расходы на отдых, куда входит проживание и питание, в этих населенных пунктах составят в среднем около двух тысяч рублей с человека в сутки.

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Как отмечают в «ТурСтат», одним из факторов привлечения путешественников в российские города являются различные мероприятия, проводимые в выходные дни. Так, в Смоленске и области в июле-августе устроят фестивали, посвященные туризму, фейерверкам, истории и культуре.

Лидером среди зарубежных бюджетных направлений на летние выходные стала литовская столица Вильнюс. За ней следуют София (Болгария) и Скопье (Республика Македония). Четвертая и пятая строчка достались румынскому Бухаресту и Сараево в Боснии и Герцеговине соответственно.

В топ-10 также попали Краков (Польша), Белград (Сербия), Будапешт (Венгрия), Загреб (Хорватия) и Рига (Латвия). На путешествия в эти города летом 2017 года отдыхающий потратит примерно 2,5 тысячи рублей.

В понедельник, 5 июня, стало известно, что в тройку наиболее востребованных у семейных россиян направлений для отдыха в июне-августе были включены Бургас, Анталья и Сочи.