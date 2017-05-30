Названо курортное направление в России с самым дешевым арендным жильем на лето

Кисловодск оказался курортным направлением с самым бюджетным арендным жильем на грядущее лето. Об этом эксперты компании HomeToGo рассказали корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 30 мая.

Аренда квартиры или коттеджа в июне-августе на ставропольском курорте обойдется компании из четырех человек в 2650 рублей за ночь. На втором месте — Крым с результатом в 2671 рубль.

Материалы по теме Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах

Замыкает тройку Туапсе. За отдых в краснодарском городе четыре туриста заплатят 3582 рубля в сутки. Самым дорогим курортом на грядущее лето стала Красная Поляна (почти 8,4 тысячи рублей).

Что касается крупных городов, то наиболее бюджетное размещение в июне-августе можно будет найти в Новосибирске — 2480 рублей. Далее следуют Самара (2484 рубля) и Краснодар (2489 рублей).

Городом с самым дорогим жильем на лето традиционно остается Москва. Квартира на четверых в столице обойдется примерно в 5,1 тысячи рублей за ночь.

В апреле специалисты HomeToGo сообщали, что российским лидером по дешевизне арендного жилья на майские праздники была признана Самара.

