Названы десять самых добрых городов России

Общественная палата (ОП) России опубликовала на своем сайте рейтинг самых добрых городов страны по итогам весеннего этапа экологической акции #МарафонДобрыхДел.

Первое место занял Санкт-Петербург, второе — подмосковные Химки. Замкнул тройку лидеров Кронштадт. Москва оказалась на восьмой позиции, уступив Казани, Ульяновску, Уссурийску и Чебоксарам.

Всего в экомарафоне за три месяца приняли участие 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов. «Отрадно, что во время проектов люди смогли организовать действительно очень масштабные мероприятия в своих городах, — отметила инициатор акции, член Общественной палаты Елена Сутормина. — Мы довольны промежуточными результатами, и можно с уверенностью сказать, что наш проект показал: Год экологии — это в первую очередь инициативные граждане».

В ОП также представили рейтинг лучших участников проекта. Первое место в нем заняла Елена Баева из Химок. Она организовала акцию по сбору книг для сгоревшей библиотеки в Плесецке и провела экологический праздник в школе, на котором было собрано 3 тонны вторсырья и 28 килограммов батареек.