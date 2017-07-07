Заммэра Москвы назвал программу «Моя улица» бесконечной

Благоустройство улиц в Москве не закончится никогда. Об этом на VII Московском урбанистическом форуме заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводит агентство городских новостей «Москва».

«Меня часто спрашивают — когда закончится программа "Моя улица"? Отвечаю: никогда. Хороший хозяин в доме всегда наводит порядок, со своими детками, младшими, старшими. Мы с вами — хозяева нашей Москвы. Эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной», — предупредил чиновник.

Ранее в ходе форума мэрия представила шоу-рум с образцами жилья для переселенцев из пятиэтажек по программе реновации. В натуральную величину и с полноценной внутренней отделкой представлены четыре вида квартир с балконами. Они размещены в двухэтажном макете жилого дома с подъездом и внутренним двором.

VII Московский урбанистический форум проходит в Москве на ВДНХ с 6 по 12 июля. Эксперты со всего мира обсудят вопросы градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов.

Программа благоустройства «Моя улица» реализуется в Москве с 2015 года. Предполагалось, что она продлится до 2018 года. Под нее попадают более четырех тысяч улиц и вылетных магистралей. Основная цель — создание в городе благоприятной среды для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями.