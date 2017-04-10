В Москве стартовали работы по программе «Моя улица»

В Москве стартовал основной этап программы «Моя улица», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

После завершения подготовительных работ было начато благоустройство на Бульварном и Кремлевском кольцах, Якиманской и Краснопресненской набережных, улице Петровке и в трех Голутвинских переулках.

«Первые этапы, связанные с инженерной подготовкой, прокладкой коммуникации до того момента, как мы будем заниматься уже формированием тротуарной зоны, мы будем стараться делать попеременно», — рассказал руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев. По его словам, прокладку инженерных коммуникаций планируется завершить к середине июня, работу по благоустройству — ко Дню города, а высадка деревьев завершится до ноября.

Отмечается, что благоустроены будут также дворы первой линии, прилегающие к улицам, вошедшим в программу. В частности, там благоустроят газоны и детские площадки, отремонтируют фасады зданий.

В свою очередь, по словам партнера КБ Стрелка Александры Сытниковой: «В 2017 году важнейшей темой станет не только благоустройство улиц, но и создание комплексных пешеходных маршрутов, например: появится прогулочный маршрут, связывающий Парк Горького и Зарядье. По обновленному маршруту можно будет прогуляться от Крымской набережной, Нового корпуса Третьяковки до исторического здания через Якиманскую, Кадашевскую набережные. Или при желании перейти мостик на обновленную Болотную набережную, по Лубочному проезду, через улицу Балчуг прогуляться по Москворецкому мосту в парк Зарядье».

В 2017 году планируется благоустроить более 80 объектов, общей площадью более 240 гектаров.

Программа благоустройства «Моя улица» реализуется в Москве с 2015 года. Она продлится до 2018 года. Предполагается, что ею будет охвачено более 4000 улиц и вылетных магистралей. Основная цель — создать в городе благоприятную среду для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями.