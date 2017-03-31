Археологи обнаружили под Москвой тайную комнату

В Москве археологи при наблюдении за подготовительными работами по программе «Моя улица» обнаружили у основания Китайгородской стены «слух» — тайную комнату, помогавшую защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по другую сторону крепостного сооружения. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Археологи в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Предположительно, там находилась Богословская башня Китай-города», — объяснил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

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В районе Лубянской и Новой площади, где рабочие готовили участки траншей для будущей прокладки коммуникаций, археологи обнаружили более 150 артефактов XVI–XIX веков. Это фрагменты керамических изделий, медные монеты, железные бытовые изделия. Также ученые нашли несколько изразцов, железную стрелу и пушечное ядро XVII века. Отмечается, что находки будут тщательно изучены, после чего специалисты примут решение о дальнейшей их передаче в музеи.

Археологический контроль будет вестись на всех строительных площадках «Моей улицы» с апреля по сентябрь.

В 2016 году ходе благоустройства Тверской улицы был обнаружен фундамент храма Дмитрия Солунского, разрушенного в 1933-1934 годах.

Программа благоустройства «Моя улица» реализуется в Москве с 2015 года. Она продлится до 2018 года. Предполагается, что ею будет охвачено более 4000 улиц и вылетных магистралей. Основная цель — создать в городе благоприятную среду для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями.