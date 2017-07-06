Образцы квартир для переселенцев по программе реновации представили в Москве

На ВДНХ в Москве открылся шоу-рум с образцами жилья для переселенцев из пятиэтажек по программе реновации, передает телеканал «360».

В натуральную величину и с полноценной внутренней отделкой представлены четыре вида квартир с балконами. Они размещены в двухэтажном макете жилого дома с подъездом и внутренним двором.

«Сегодня каждый житель, желающий посмотреть, может приехать на ВДНХ в павильон №75, зайти в конкретную квартиру и посмотреть, какая будет дверь, какой будет пол, как будет обеспечена безопасность», — цитирует главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина агентство «Москва».

Шоу-рум был представлен в рамках VII Московского урбанистического форума, проходящего в ВДНХ с 6 по 12 июля. По данным организаторов, это «крупнейший международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов». В мероприятиях форума участвует представители 64 стран.

Ранее 1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве. Очередность сноса многоквартирных домов определяется с учетом их технического состояния. Под программу подпадают жилые здания первого периода индустриального домостроения и аналогичные им «по характеристикам конструктивных элементов», в которых 70 процентов собственников квартир проголосовали за переселение.