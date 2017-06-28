Матвиенко провела переговоры с протестующими против реновации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко побеседовала с протестующими против реновации, которые собрались перед зданием верхней палаты парламента в Москве. Активисты потребовали перенести рассмотрение соответствующего законопроекта, сообщает «Интерфакс» в среду, 28 июня.

Спикер вышла к участникам протестной акции до начала пленарного заседания. Она пояснила, что у сенаторов нет юридических оснований отклонять проект закона, так как документ доработан с учетом интересов граждан. «И если возникнет необходимость что-то уточнить, что-то изменить, мы всегда это сделаем», — сказала Матвиенко.

У здания Совфеда, по данным агентства, собрались несколько десятков человек. Среди них, в частности, находился глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Митрохина доставили в ОВД «Тверское» и практически сразу же отпустили. После этого оппозиционер вернулся к зданию верхней палаты парламента.

Накануне законопроект о реновации столичного жилья был рекомендован к одобрению всеми профильными комитетами палаты. В нем прописан механизм реализации программы сноса пятиэтажек в Москве. В документе подчеркивается, что при переселении будут учтены права жителей попавший в программу домов.