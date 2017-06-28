Полиция отпустила Митрохина после задержания за пикет у Совфеда

Руководитель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, задержанный во время пикетирования Совета Федерации, отпущен из полиции. Об этом в среду, 28 июня, со ссылкой на информированный источник сообщает ТАСС.

«Митрохина доставили в ОВД "Тверское" рядом с Советом Федерации и практически сразу же отпустили», — передает агентство слова источника.

После этого политик вновь вышел к зданию верхней палаты парламента, где рассматривается законопроект о реновации жилья в Москве.

Это стало третьим задержанием Митрохина за месяц. 14 июня полиция задержала его и еще десять человек возле здания Госдумы, где проходила стихийная акция против принятия закона о реновации. При этом Митрохин заявил, что не считает себя организатором или участником несогласованного митинга. Политик отметил, что проводил одиночный пикет.

9 июня Митрохина задерживали во время пикета возле Госдумы. В тот же день лидера «Яблока» отпустили из отдела полиции и вызвали в суд на рассмотрение административного дела о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Законопроект о реновации жилья в Москве, который предусматривает снос ветхих пятиэтажек, был принят нижней палатой парламента 14 июня в третьем, окончательном чтении.