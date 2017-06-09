Сергея Митрохина отпустили из полиции и вызвали в суд за акцию у Госдумы

Лидер столичного отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин рассказал РИА Новости, что его освободили из ОМВД по Тверскому району, куда политика доставили за участие в незаконной акции против реновации у здания Госдумы.

Митрохина вызвали в суд, где 29 июня будет рассмотрено его административное дело о нарушении правил проведения публичных мероприятий. «С чем я, конечно же, не согласен, поскольку, никаких правил мы не нарушали, одиночный пикет не требует никаких уведомлений», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что кроме Митрохина, возле Госдумы задержали главу общественной приемной отделения «Яблока» в Москве Антона Антонова-Овсеенко. В стихийной акции противников реновации приняли участие около 80 человек.

В пятницу, 9 июня, Госдума приняла законопроект о реновации жилого фонда в Москве во втором чтении. Третье и окончательное рассмотрение документа запланировано на среду, 14 июня.

