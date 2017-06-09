Названа возможная дата принятия Госдумой закона о реновации

Закон о реновации жилого фонда Москвы может быть принят Госдумой в среду 14 июня. Дату третьего чтения документа назвал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

В пятницу, 9 июня, законопроект прошел второе чтение.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин предложил включить в этот документ положение ограничивающее возможность пополнять списки домов под снос по программе реновации после вступления закона в силу. Таким образом, по его словам, можно снять опасения многих москвичей, «что их дома, которые не входят сегодня в перечень, попадут туда вопреки их желанию».