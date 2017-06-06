Володин ответил критикам программы реновации

Критики столичного проекта реновации, которые занимаются дискредитацией этой программы — «безответственные политиканы и демагоги». Эти лица не думают о гражданах, живущих в домах, которые находятся в предаварийном состоянии. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС во вторник, 6 июня.

«Огромное количество жилья выработало свой ресурс еще в 1986 году, эти дома прошли эксплуатационный срок, возникают риски, которых с каждым годом все больше и больше», — указал спикер, подчеркнув, что проект не просто правильный — он необходим.

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Володин также не исключил, что программа реновации жилищного фонда Москвы может стать пилотным проектом, после реализации которого можно будет говорить о сносе хрущевок в российских регионах.

14 мая в Москве на проспекте Сахарова прошел многотысячный митинг против реновации. По официальным данным, в нем участвовали около восьми тысяч человек, по неофициальным — более 20 тысяч. 27 мая подобная акция состоялась на площади Суворова. 28 мая — на улице Вавилова. В ней приняли участие около трех тысяч человек, уточняет РИА Новости.

Переселение жителей в рамках программы начнется осенью текущего года. Как заявлял мэр российской столицы Сергей Собянин, на снос всех пятиэтажек, попавших под программу реновации жилищного фонда, уйдет минимум 10-15 лет. Поручение о ликвидации всех московских хрущевок и возведении на их месте нового жилья Собянину дал президент России Владимир Путин в феврале.