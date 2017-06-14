Митрохина задержали у Госдумы

В Москве возле здания Госдумы полиция задержала лидера столичного отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина и еще десять человек. Об этом сам политик заявил в среду, 14 июня, сообщает «Интерфакс».

По данным собеседника агентства, рядом со зданием проходит стихийная акция против принятия закона о реновации.

Митрохин заявил, что не считает себя организатором или участником несогласованного митинга. Политик отметил, что проводил одиночный пикет, а это никак законом не ограничивается.

Ранее 9 июня Митрохина уже задерживали во время пикета против реновации возле Госдумы. В тот же день лидера «Яблока» отпустили из отдела полиции и вызвали в суд на рассмотрение административного дела о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

14 июня в Госдуме планируется рассмотреть в третьем окончательном чтении законопроект о реновации жилого фонда Москвы. Соответствующая городская программа предполагает снос ветхих хрущевок, если не менее 70 процентов жильцов дома будут согласны. На месте ветхого жилья планируется строительство новых жилых комплексов. Голосование о судьбе 4,5 тысяч домов на портале «Активный гражданин» завершится в четверг, 15 июня.

Опрос ВЦИОМ показал, что, по состоянию на конец мая, 67 процентов горожан, слышавших о реновации, поддерживают эту программу. Против выступают 15 процентов респондентов.

