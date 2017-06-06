Россия
 

В Кремле оценили возможность распространения реновации на всю страну

Перейти в «Мою Ленту»

В Кремле считают, что оценивать перспективы распространения программы реновации жилья на территории страны можно будет только после первых результатов ее реализации в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 6 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Уже на этом опыте можно будет строить какие-то дальнейшие планы», — отметил официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что решение о разработке программы сноса хрущевок должно приниматься с учетом экономических возможностей того или иного региона.

Отвечая на вопрос, может ли такой вопрос поступить во время «прямой линии» с президентом, Песков подчеркнул, что заранее ее повестка не формируется.

Ранее во вторник глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что планирует спросить президента России Владимира Путина, можно ли распространить проект реновации на несколько регионов России. С такой инициативой она намерена выступить в ходе «прямой линии» с главой государства, которая намечена на 15 июня, уточняет «Интерфакс».

24 мая в партии «Справедливая Россия», членом которой является и Хованская, заявили, что занимаются подготовкой законопроекта о реновации хрущевок по всей стране.

Снести столичные хрущевки и возвести на их месте новое жилье распорядился в феврале Владимир Путин. В перечень домов, которые могут быть включены в программу, вошли более 4,5 тысячи объектов. Будущее домов определят их жильцы в ходе голосования.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме задумались о реновации всей России
Володин ответил критикам программы реновации
Собянин спрогнозировал падение цен на жилье в Москве из-за реновации
Опубликованы первые вопросы Путину для прямой линии
Последние новости
Украинский круизный лайнер вместо Одессы направился в Ростов-на-Дону
Чернокожий покоритель водных горок «нарушил законы физики» и поразил соцсети
СК проверит видео с избиением московской школьницы группой подростков  
Песков прокомментировал идею создания комиссии по вмешательству в дела России
Компаньоны заживо похоронили бизнесмена в Москве  
Российский Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
Юрист Усманова объяснил причину провала Навального в суде
Другие материалы рубрики
Россия00:09Сегодня

«Сейчас мы вам устроим!»

Надо ли отваживать школьников и студентов от политической деятельности
12:41Сегодня

Родителей предложили на год освободить от НДФЛ

12:23 5 июня

Петербургский велосипедист насмерть сбил шестилетнего ребенка

13:09Сегодня

В Госдуме задумались о реновации всей России

Россия00:05 5 июня

«Этих врачей нельзя допускать к пациентам»

Почему выпускники российских медвузов не умеют лечить больных
12:14Сегодня

В Общественной палате станет больше женщин

11:51 5 июня

Власти Москвы прокомментировали увольнение главы НИИ имени Склифосовского

12:43Сегодня

Совет Европы отреагировал на решение Москвы сократить взнос в организацию

Россия00:32Сегодня
Светлана Орлова

Ну ты и зам

Как трем губернаторам насолило задержание двух заместителей
11:34Сегодня

Житель якутского села откопал бивни степного мамонта во время посадки картофеля

10:14 5 июня

Поклонская рассказала о расставании с мужчиной

12:10Сегодня

Совфед создаст комиссию по борьбе с вмешательством в дела России

Россия
«Сейчас мы вам устроим!»
Надо ли отваживать школьников и студентов от политической деятельности
Родителей предложили на год освободить от НДФЛ
«Этих врачей нельзя допускать к пациентам»
Почему выпускники российских медвузов не умеют лечить больных
Светлана Орлова Ну ты и зам
Как трем губернаторам насолило задержание двух заместителей
В Госдуме задумались о реновации всей России
В Общественной палате станет больше женщин
Совет Европы отреагировал на решение Москвы сократить взнос в организацию
Все материалы
Мир
Семеро против Дохи
Как страны Персидского залива собрались искоренять катарскую ересь
Тимофей Бордачев: Страшный общий дом
Европе придется выбирать между «израилизацией» и сохранением привычных свобод
Нарендра Моди и Владимир ПутинСлоны идут на север
О чем договорились Нарендра Моди и Владимир Путин в Санкт-Петербурге
Турция пообещала вмешаться в битву за Ракку в случае угрозы своим интересам
ООН сообщила о казни боевиками ИГ 160 пытавшихся бежать из Мосула человек
Дональд ТрампЦена двух градусов
США вышли из Парижской сделки по климату: что это значит?
Мачете убивает
В Мексике зафиксирован рекордный уровень насильственных смертей
Все материалы
Бывший СССР
Адам ОсмаевПатриоты без границ
Что стоит за покушением на боевика Адама Осмаева в центре Киева
В СБУ завели дело против властей Одессы из-за финансирования храма УПЦ МП
Украинский круизный лайнер вместо Одессы направился в Ростов-на-Дону
Тимошенко обвинила Порошенко в получении выгоды от войны в Донбассе
Лавров назвал затею Литвы построить стену на границе с РФ русофобским шагом
В Киеве рассказали о необходимости введения на Украине диктаторского режима
Фонд Сороса предупредил Украину о возможной отмене безвизового режима с ЕС
Все материалы
Финансы
А им все Доха
Как конфликт Саудовской Аравии и Катара скажется на нефтяных ценах
ЦБ предсказал ускорение инфляции из-за плохой погоды
Малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей на продуктовые карточки
Минтруд рассказал о российском регионе с самым большим долгом по зарплате
Госдолг Украины превысил 74 миллиарда долларов
Саудовская Аравия и ОАЭ оставили Катар без сахара
Семь фунтов под килем
Как устроена экономика «Пиратов Карибского моря». Часть вторая
Все материалы
Бизнес
Вышли в рост
В мае сектор услуг продемонстрировал рекордные темпы повышения отпускных цен
GQ выдвинул сооснователя Mail.ru на получение премии «Человек года»
Учения МЧС по ликвидации последствий взрыва в рамках третьего этапа всероссийской тренировки по гражданской оборонеНалог на катастрофу
О новых поборах для бизнеса
Башкирия потребовала взыскать с АФК «Системы» 106 миллиардов рублей
Арбитраж разрешил увеличить сумму иска «Роснефти» к АФК «Система»
Qatar Airways приостановила полеты в ряд стран Персидского залива
Российские авиакомпании за год потеряли 10 миллиардов рублей
Все материалы
Силовые структуры
Девять жизней
За что дачник жестоко расправился с соседями в поселке под Тверью
«Останки несовершеннолетних находят каждый год»
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
Леонид МаркеловКвартирный допрос
Что будет с недвижимостью бывшего главы Марий Эл ценой в миллиард рублей
Росгвардия заявила о закупке новых самолетов и вертолетов
В Японии выкатили первый истребитель F-35 собственной сборки
Бизнесмен Полонский начал искать адвокатов
США убрали два авианосца от берегов КНДР
Все материалы
Наука и техника
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
Реклама шоу французского иллюзиониста Анри Робена, 1863На лицо ужасные
Раскрыта сущность привидений и призраков
Поматросил и бросил
Засекреченная операционная система от Google заменит Android
Найдено окончательное объяснение происхождения внеземного сигнала Wow!
НАСА открыло десять потенциально опасных для Земли астероидов
Ученые предупредили о появлении гигантской озоновой дыры над США
Доказано существование гигантского древнего океана на Марсе
Все материалы
Спорт
Наличное дело
Какой клуб стал самым дорогим в европейском футболе
Время первых
Голы Аленичева, Зидана и другие ярчайшие моменты финалов Лиги чемпионов
Станислав Черчесов и Александр СамедовРазгром с разрывом
Перед стартом Кубка конфедераций-2017 сборная России крупно обыграла венгров
Сборная России лишилась еще одного футболиста перед Кубком конфедераций
Автомобиль взорвался на скорости 500 километров в час во время гонки в США
В Германии назвали недопустимым проведение ЧМ в поддерживающей терроризм стране
Бывший боец UFC получил пожизненный срок за похищение и избиение подруги
Все материалы
Культура
Главные сериалы лета
«Игра престолов», «Защитники» и другие: что смотреть с июня по август
Картина Джорджо Моранди в фильме «Сладкая жизнь» ФеллиниСтакан наполовину Пруст
Что скрывается на дне сосудов Джорджо Моранди
Александр Калягин (в центре)Последний день города N
Как пьесу Гоголя «Ревизор» превратили в «Карточный домик»
Актер Владимир Машков спас заблудившихся в Москве утят
Шнурова признали меняющим Санкт-Петербург героем
Съемочную группу Терри Гиллиама обвинили в нанесении ущерба монастырю
Актер Сергей Гармаш попал в аварию
Все материалы
Интернет и СМИ
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Apple сравнила мир без приложений с апокалипсисом
Кэти Гриффин «Минус один укроп»
Как журналисты лишаются работы из-за шуток про власть, инвалидов и трупы
Интервью Путина каналу NBC News посмотрели более шести миллионов зрителей
Пользователей сети рассмешило задержание ФБР «Победителя Реальности»
Полицейские помогли Усманову победить Навального в Mortal Kombat
Новую колонку Apple спутали с рулоном туалетной бумаги и мусорной корзиной
Все материалы
Ценности
Наперегонки со временем
Самые яркие моменты московского ралли ретрокаров L.U.C Chopard
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
На иголках
Любители татуировок рассказали об их скрытом смысле и значении
Alberto Guardiani разрушил представления о классической обуви
«Самый красивый преступник США» стал лицом Philipp Plein
Uniqlo показала одежду для людей с «разными культурными особенностями»
Wrangler показал одежду с психоделическими рисунками
Все материалы
Путешествия
Эркээни или Кэскил
Сложный тест на знание истории и географии Якутии
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Аня Бушуева: «Обязательно попробуйте русский салат»
Что такое тапас по-валенсийски
Инвалид подал в суд на авиакомпанию в США за жестокое обращение
Самый вместительный круизный лайнер в мире построят через пять лет
Турпоток из России в Анталью вырос на пять тысяч процентов
Тиньков предложил туристам снять дачу в Астрахани за 1,6 миллиона рублей
Все материалы
Из жизни
«Невозможно стать человеком другой национальности»
История психиатра из России, который перебрался в Израиль, а затем в США
Весь мир любит единорога
Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом
Суперлюди среди нас
Необычные фитнес-лидеры завоевывают популярность у поклонников ЗОЖ
На съедение тиграм в китайском зоопарке бросили живого осла
Американский заключенный рассказал о плане побега в ящике с опилками
«Чудо-женщина» поможет «Маргарет Тэтчер» рыть тоннели в Тель-Авиве
В Японии выбрали самого красивого демонтажника
Все материалы
Угадай, где выпущена эта машина
Хитрый тест на знание географии мирового автопрома
Сумасшедшие «каблучки»
Невероятные фургончики из Японии, но очень-очень маленькие
Гонка героев
Кожей чувствуем магию «500 миль Индианаполиса»
Эволюция гоночных «баранок»
Краткая история гоночных рулей разных серий
«Мерседес» продал все «гелики» от Maybach
Apple придумала аналог «авиа-режима» для водителей
Коллекцию катафалков умершего гробовщика пустят с молотка
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы