В Кремле оценили возможность распространения реновации на всю страну

В Кремле считают, что оценивать перспективы распространения программы реновации жилья на территории страны можно будет только после первых результатов ее реализации в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 6 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Уже на этом опыте можно будет строить какие-то дальнейшие планы», — отметил официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что решение о разработке программы сноса хрущевок должно приниматься с учетом экономических возможностей того или иного региона.

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Отвечая на вопрос, может ли такой вопрос поступить во время «прямой линии» с президентом, Песков подчеркнул, что заранее ее повестка не формируется.

Ранее во вторник глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что планирует спросить президента России Владимира Путина, можно ли распространить проект реновации на несколько регионов России. С такой инициативой она намерена выступить в ходе «прямой линии» с главой государства, которая намечена на 15 июня, уточняет «Интерфакс».

24 мая в партии «Справедливая Россия», членом которой является и Хованская, заявили, что занимаются подготовкой законопроекта о реновации хрущевок по всей стране.

Снести столичные хрущевки и возвести на их месте новое жилье распорядился в феврале Владимир Путин. В перечень домов, которые могут быть включены в программу, вошли более 4,5 тысячи объектов. Будущее домов определят их жильцы в ходе голосования.