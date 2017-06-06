Собянин поблагодарил москвичей за участие в обсуждении программы реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил горожан, принявших участие в обсуждении программы реновации. Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в Госдуме. Трансляция выступления ведется на странице Мосгордумы в Twitter.

«Это очень важно, она не оставила равнодушным никого: ни в Москве, ни в других регионах. Дискуссия не сводилась к решению проблемы тех, кто живет в сносимых пятиэтажках, тех, кто попал в предварительный перечень. Дискуссия коснулась и жителей, которые живут рядом с этими микрорайонами, жителей всей Москвы, потому что их волнуют вопросы, связанные с транспортом, экологией, имущественными правами граждан, защитой их собственности», — цитирует градоначальника агентство «Москва».

Новая программа будет лучше той, которая реализовывалась в столице последние 20 лет, пообещал Собянин. По его словам, программу поддерживают жители 90 процентов сносимых пятиэтажек. «Если более одной трети жителей проголосовало против, то дом исключается из программы реновации», — напомнил мэр.

Снести столичные хрущевки и возвести на их месте новое жилье распорядился в феврале президент России Владимир Путин. В перечень домов, которые могут быть включены в программу, вошли более 4,5 тысячи объектов. Будущее домов определят их жильцы в ходе голосования, которое продлится до 15 июня.