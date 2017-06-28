Митрохина задержали за одиночный пикет у Совфеда

Руководитель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан за одиночный пикет у здания Совета Федерации, где в среду, 28 июня, будет рассматриваться законопроект о реновации жилья в столице. Об этом политик сообщил РИА Новости.

«Меня задержали в ходе одиночного пикета напротив Совета Федерации, в этот момент держал в руках плакат», — сказал Митрохин. По его словам, сейчас он находится в ОВД Тверского района Москвы.

В правоохранительный органах информацию пока не подтвердили, отмечает агентство.

14 июня политик рассказывал, что полиция задержала его и еще десять человек возле здания Госдумы, где проходила стихийная акция против принятия закона о реновации. При этом Митрохин утверждал, что проводил одиночный пикет.

Это стало вторым задержанием Митрохина за месяц: 9 июня он попал в отделение полиции по той же причине. Его вызывали на заседание суда 29 июня, где будет рассматриваться административное дело в отношении него о нарушении правил проведения публичных мероприятий.