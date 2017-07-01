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Путин подписал закон о реновации жилья в Москве

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос хрущевок и переселение их жителей в новые дома. Документ размещен в субботу, 1 июля, на официальном портале правовой информации.

Программа реновации устанавливает очередность сноса многоквартирных домов с учетом их технического состояния. Речь идет о зданиях первого периода индустриального домостроения, а также о домах «аналогичных им по характеристикам конструктивных элементов», в которых собственники помещений проголосовали за включение в программу.

К многоквартирным домам первого периода индустриального домостроения относятся здания с девятью этажами и меньше, возведенные по типовым проектам, которые были разработаны в период с 1957 по 1968 год.

Закон был принят Госдумой 14 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.

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