Совфед одобрил закон о реновации московских пятиэтажек

Совет Федерации одобрил закон о реновации жилого фонда Москвы, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, жители пятиэтажек будут переселены в новые дома. При этом будут учтены права жильцов, а также собственников нежилых помещений.

Отмечается, что в программу войдут здания не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов, а также дома первого периода индустриального домостроения. Очередность домов на снос и переселение будет формироваться, исходя из степени их износа.

Теперь документ должен быть подписан президентом. В день официального опубликования закона будет прекращено включение в список подлежащих сносу домов.

Госдума приняла закон 14 июня. В ходе доработки документа к третьему чтению были учтены около 90 процентов поправок, поступивших от федерального правительства и депутатов Госдумы.

Начало переселения жителей пятиэтажек запланировано на осень 2017 года. Первым районом станет Бескудниково на севере Москвы. Жителям снесенных домов выделят квартиры в новостройках в том же или соседнем районе. Как обещал столичный градоначальник Сергей Собянин, полученные москвичами новые квартиры будут на 25-35 процентов по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится.

Снести московские хрущевки и возвести на их месте новое жилье столичному руководству поручил в феврале президент России Владимир Путин. В программу реновации включены более 4,5 тысячи объектов, их будущее в ходе голосования определят жильцы.