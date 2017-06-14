Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести реновацию Госдумы. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 14 июня.

«Мы сидим в здании — этот зал [пленарных заседаний] для уборщиц и вахтеров Госплана. Здесь показывали кино. Так давайте реновацию сделаем и для Госдумы наконец», — сказал Жириновский при обсуждении законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве.

По словам политика, отремонтировать здание нижней палаты парламента можно без привлечения средств федерального бюджета. «Нужен еще один какой-то рывок — общая воля парламента, и переедем в новое здание через три года», — отметил он.

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Спикер Думы Вячеслав Володин в свою очередь напомнил Жириновскому, что депутатов люди избирают в том числе потому, что они себе условия работы не улучшают.

Ранее в среду лидер либерал-демократов пожаловался, что под одним из его коллег по фракции провалилось кресло в зале пленарок. «У нас фракция мощная, сильная, здоровая. Сидят по 12 часов в зале. Такие случаи нас немного в стресс вводят», — заявил Жириновский и попросил Володина укрепить кресла.

Председатель нижней палаты парламента в феврале отмечал, что в зале пленарных заседаний депутатам не хватает воздуха, а помещение нуждается в реконструкции. Он также показал кресло депутата ГД, бывшего чемпиона по боксу Николая Валуева, оборудованное по спецзаказу — оно отодвинуто на метр по сравнению с другими, а его подлокотник в полтора раза длиннее.

