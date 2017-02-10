Володин рассказал о жалобах депутатов Госдумы на нехватку воздуха в зале

В зале пленарных заседаний Госдумы депутатам не хватает воздуха, помещение предстоит реконструировать, заявил в интервью «Коммерсанту» председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

По его словам, особенно некомфортно в конце зала, где пол поднимается ближе к потолку. «И там у депутатов меньше воздуха становится! Потому что там меньше кислорода», — сказал он.

Володин показал кресло, где сидит Николай Валуев. Его место оборудовано по спецзаказу — кресло отодвинуто на метр по сравнению с другими и подлокотник в полтора раза длиннее.

«Валуев, сидя тут, где так мало воздуха, ни на что не жаловался. А пожаловалась депутат Вера Ганзя от КПРФ. А она вообще в первом ряду сидит. И ей воздуха не хватает! — сказал Володин.— И мы пошли навстречу! Некоторым повезло. Вон тот угол наверху, с депутатами "Единой России", уже рассадили».

По словам Володина, предполагается провести реконструкцию зала за счет двух гостевых лож, там, где расположены места для сотрудников правительства и администрации президента.

На вопрос, не проще ли наладить кондиционирование, председатель Госдумы ответил: «Усилили уже. Боюсь, если еще добавить, простывать будут люди. Болеть».