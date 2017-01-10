Володин встретится с руководителем ПАСЕ 12 января

Встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунтом предположительно состоится 12 января. Об этом во вторник, 10 января, Володин сообщил журналистам, передает ТАСС.

Володин предостерег от завышенных ожиданий в связи с планируемыми переговорами.

«Если какая-то ясность наступит по итогам общения с господином Аграмунтом, будет хорошо. Но надеяться, что все эти проблемы в одночасье снимутся, наверное, неправильно будет», — заявил председатель нижней палаты российского парламента.

Он также подчеркнул, что представители российской стороны собираются поднять на встрече ряд проблемных вопросов. В частности, речь пойдет о лишении российской делегации права голоса в ПАСЕ, что привело к отказу Москвы от работы на площадке Парламентской ассамблеи.

В декабре Володин подчеркивал, что возвращение России в ПАСЕ может состояться только в случае отмены дискриминационных мер в отношении страны.

Делегация России в ПАСЕ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года из-за событий на востоке Украины и в Крыму. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжают действовать: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В ответ Москва прекратила свое участие в мероприятиях ассамблеи.