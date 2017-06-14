Под депутатом от ЛДПР провалилось кресло в Госдуме

Под одним из депутатов от ЛДПР провалилось кресло в зале пленарных заседаний Госдумы. Об этом рассказал лидер партийной фракции Владимир Жириновский, его слова приводит в среду, 14 июня, ТАСС.

Политик отметил, что «это уже второй случай». Он также обратился к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину с просьбой укрепить все кресла.

«У нас фракция мощная, сильная, здоровая. Сидят по 12 часов в зале. Такие случаи нас немного в стресс вводят», — добавил Жириновский.

Володин пообещал партии усиленные конструкции кресел, аналогичные поставленной у депутата и бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева. «Там кресло треснуло под [Михаилом] Дегтяревым, пока еще не лопнуло, сейчас мы его подремонтируем. Там надо поставить такое же усиленное, как Валуеву поставили», — подчеркнул он.

Жириновский во время во время пленарного заседания в среду также призвал создать в Госдуме комитет по делам мужчин. Он напомнил, что комитет по делам женщин в нижней палате парламента есть.

В феврале Володин отмечал, что в зале пленарных заседаний депутатам не хватает воздуха, помещение предстоит реконструировать. Он показывал и кресло Валуева, оборудованное по спецзаказу — оно отодвинуто на метр по сравнению с другими, а его подлокотник в полтора раза длиннее.