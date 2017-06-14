Жириновский предложил создать в Госдуме комитет по делам мужчин

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал создать в Госдуме комитет по делам мужчин. Об этом он сообщил во время пленарного заседания в парламенте, передает в среду, 14 июня, агентство городских новостей «Москва».

«Женщины живут на 20 лет больше! Мужчины погибают! Женщинам нужны мужчины, может, сперва мужчинами заняться, а потом уже женщинами?» — сказал депутат, напомнив, что комитет по делам женщин в Госдуме есть.

Материалы по теме «Почему я должен уступать место моей ровеснице?!» Равноправие полов дает женщине возможность платить алименты и стоять в метро

Как уточняет REGNUM, инициативу обсудят на Совете Думы. «Много очень серьезных предложений высказано, (...) они требуют осмысления и переосмысления по ряду моментов в отношении комитетов», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей в нижней палате парламента был создан в 1996 году (раньше назывался комитетом по делам женщин, семьи и молодежи). В настоящее время его возглавляет депутат от фракции КПРФ Тамара Плетнева.