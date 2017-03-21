Аятолла Хаменеи назвал феминизм и равноправие полов сионистским заговором

Идеи равноправия полов и феминизма — сионистский заговор. Об этом заявил Высший руководитель (рахбар) Ирана аятолла Хаменеи, его слова передает The Independent.
«Превращение женщины в товар и объект для удовлетворения, которое происходит на Западе, — это, скорее всего, один из еврейских заговоров по разрушению общества», — считает иранский лидер. Он добавил, что западные мыслители, выступавшие за равноправие полов и феминизм, уже сожалеют о разладе, которое обществу принесли их идеи. Хаменеи заявил, что идеал женщины — Фатима, дочь пророка Мухаммеда.
Издание отмечает, что, по сообщениям иранских информагентств, Высший руководитель выразил надежду на то, что иранцы, поднимающие вопрос равноправия полов, не основывают свои взгляды на западных заблуждениях.
В Иране действуют строгие нормы касательно поведения женщин: например, 19 января арестовали женщину-бодибилдера, которая публиковала фотографии из спортзала. 29 июля 2016 года сообщалось о задержании велосипедисток.
16 мая в стране были арестованы восемь блогеров за безнравственные снимки в Instagram, а четырьмя днями ранее женщину-депутата лишили мандата за фотографию без хиджаба.