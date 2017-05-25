«Почему я должен уступать место моей ровеснице?!»

Общественное движение «Отцовский комитет» предлагает в случае развода требовать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка с инициатора расторжения брака. Если же ребенок остается именно у него, то противоположная сторона просто освобождается от алиментов. Учитывая, что в России в роли инициатора развода, как правило, выступают женщины, многие обвинили членов комитета в желании снять с мужчин ответственность за детей, в большинстве случаев остающихся с матерями. «Лента.ру» поговорила с основателем Межрегионального отцовского комитета Игорем Серебряным о спорной инициативе, а также о феминизме, проблемах христианского мира и феномене чернокожих лесбиянок-инвалидов.

Алименты и алиментщицы

«Лента.ру»: Часто женщины подают на развод из-за семейного насилия, пьянства и безответственности мужей. Вы хотите освободить таких граждан даже от необходимости платить алименты на собственных детей?

Серебряный: Вы, скорее всего, не видели документ, а читали только то, что написали СМИ. Смысл нашего предложения заключается не в том, чтобы априори присуждать алименты той стороне, которая инициирует развод. Судебная процедура при расторжении брака никуда не денется.

И если во время судебного разбирательства выясняется, что один из родителей — неважно, мать или отец, мы специально не употребляем гендерные обозначения — подает на развод, и суд видит, что вторая сторона адекватна, это не наркоман, не алкоголик, не дебошир, не уголовник… Что развод происходит по каким-то чисто эмоциональным, не объективным причинам — вот в этом случае мы предлагаем запускать эту поправку. Зная, что есть такая норма в Семейном кодексе, они, может быть, еще сто раз подумают, стоит ли разбивать семью ради своих личных амбиций.

Но 80 процентов разводов в России инициировано женщинами. Давайте рассмотрим стандартную ситуацию: папа «умеренно» пьет по выходным в компании друзей, недостаточно хорошо исполняет родительские обязанности, и поэтому мать им недовольна (а не просто он ей «разонравился»). Согласно вашему предложению, если дети остаются у нее, то отец им ничего не должен.

Нет, вы делаете неправильные выводы. Что значит «недостаточно хорошо исполняет свои родительские обязанности»?

На субъективный взгляд матери.

Так для этого и происходит суд, чтобы исключить всякую субъективность. Если мать говорит, мол, вот он поздно приходит домой, то да се, пятое и десятое… Может, он не с друзьями пьет, а на трех работах работает! Жена будет доказывать свою точку зрения, а супруг покажет документы: вот, он работает на трех работах.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вы считаете, много таких отцов, которые горбатятся на трех работах, а жены их несправедливо обвиняют?

Как основатель Межрегионального отцовского комитета я в основном именно с такими отцами и общаюсь. Сразу признаюсь: у меня нет объективной статистики, но за семь лет работы через нас прошло более трех тысяч человек. Это ответственные родители, которые звонят мне со слезами. Часто ли вы встречаете плачущего мужчину? А я с ними общаюсь каждый день. Они не видят за собой никакой вины, работают на трех работах, а жены в припадке депрессии, гормонального сдвига или еще чего-нибудь увозят от них детей.

Возможно, это частные случаи. Необходимо ли из-за них менять законодательство?

Три тысячи случаев, и по три-четыре в день нарастают… Это не частные случаи, это, скорее всего, мейнстрим.

Вы считаете, что в нашей стране реально существует проблема алиментщиц — женщин, которые выходят замуж только ради того, чтобы, родив ребенка, развестись и получать алименты?

Да, есть такая проблема. Это ясно как божий день. В интернете есть совершенно открытые сайты, где молодые красивые девушки (или посредники) абсолютно откровенно предлагают себя богатым мужчинам. По сути, это такая легализованная проституция, но девушки же на это идут — там очереди стоят, вся Россия стремится в Москву, к олигархам. Для чего они это делают? «Залетят» от этого олигарха и отсудят у него дачи, заводы и пароходы.

Проблема христианской цивилизации

Как вы считаете, сложившаяся ситуация с правами отцов (у нас или за рубежом) — это веяние времени или у отцов всегда было меньше прав на ребенка?

Вы верно заметили — «у нас или за рубежом». Мы дружим с «Канадской ассоциацией за равенство», с болгарским движением «Отцы за ответственное родительство». Эта проблема — общая для христианской цивилизации. На Западе ее спровоцировала в 1920-е годы волна феминизма. В СССР это началось после прихода к власти большевиков, которым патриархальная семья была экономически и политически враждебна — им по своим причинам нужно было эту ячейку общества растащить. При Сталине эта политика была совершенно официальной и открытой. Материнство и детство провозглашалось священной коровой государства.

Но с тех пор много воды утекло.

А это до сих пор никуда не делось. Везде есть комната матери и ребенка, есть понятие «материнский капитал», есть комитет по делам женщин, детей и семьи. Но видели ли вы где-нибудь в стране комнату отца и ребенка? Слышали что-нибудь об «отцовском капитале»? Нет комитета по делам мужчин и отцов. Есть партия «Женщины России» (да их тьма вообще, мамашкиных). А отцовских организаций мало, мы — первые ласточки.

В России целенаправленная и коварная государственная политика выбивала мужчин из социальной жизни, поскольку мужчины более настроены бунтовать… Вообще, в России, по сути, — матриархат, причем официально. В огромном количестве документов говорится о роли матери и женщины. Их мы насчитали около 40, и ровно ноль документов, где бы говорилось хоть слово о правах мужчины, отца.

Фото: Максим Шеметов / РИА Новости

На ваш взгляд, следует придерживаться традиционных ценностей? Мужчина — добытчик, женщина — хранительница семейного очага.

Я бы сказал, что как раз наоборот. То, что вы говорите, — это навязанные идеологические схемы, придуманные наверху. Если мы возьмем биологический и социальный аспекты, то мужчина гораздо лучше приспособлен для воспитания детей, чем женщина. Женщина, чисто биологически, нужна ребенку на период грудного вскармливания. Но после этого основной аспект его воспитания — не кормление, а социализация. Даже самые оголтелые феминистки не будут спорить с тем, что это гораздо лучше получается у мужчин. Просто потому, что они более включены в общество, психологически более уравновешенны, адекватнее.

Так уж адекватнее?

Я практически не видел — а у меня взгляд наметанный — мужчин, кроме откровенного быдла, которые бы кричали на своих детей. Матери это делают через одну. Едешь в метро, идешь по улице — постоянно слышишь дикие вопли. Оборачиваешься — мать тянет ребенка за шиворот. С кем, по-вашему, ребенку спокойнее и комфортнее?

В идеале было бы хорошо, чтобы женщина шла в декретный отпуск на время беременности и вскармливания ребенка, а мужчина содержал бы ее в это время. Но затем было бы неплохо поменять их местами — пусть женщина идет работать (они же плачут, что из-за детей не могут делать карьеру). Особенно это важно для мальчиков, которым нужна мужская ролевая модель.

Если у вас такие взгляды, то разве вам не импонирует шведская модель общества? Там на государственном уровне отцов стимулируют брать декретный отпуск.

Не знаю ничего конкретно насчет Швеции, но, в принципе, это то, о чем я говорю.

Патриархальное общество и феминистки

Вам не кажется, что сложившаяся в России ситуация как раз обусловлена стереотипами патриархального общества?

О том и речь. Но в современном постиндустриальном обществе нет четкого распределения ролей. Стучать по клавишам компьютера могут и мужчина, и женщина. Потому я и призываю не говорить «мать и отец», а говорить «родители». В Москве землю пахать и шпалы класть не надо. Почему мы по-прежнему оставляем матерей с детьми, хотя отцы лучше могут их воспитывать?

Тогда непонятно, чем вам не нравятся феминистки, которых вы во всем обвиняете?

Конфликт с феминистками заключается в том, что мы, как и «Канадская ассоциация за равенство», выступаем за равенство прав и обязанностей полов. А феминистки ратуют за матриархат, за мужское рабство, никаких обязанностей у женщины, только права.

Фото: Давид Френкель / «Коммерсантъ»

Вы полагаете, что феминистки выступают за матриархат, а не за равенство полов?

У тех феминистов и феминисток, с которыми я беседовал, такое впечатление, что с консерваторией не все в порядке (опять же, может, я не с теми общался). То ли у них сексуальные проблемы, то ли их каток в детстве переехал, но с ними невозможно дискутировать серьезно, у них нет внятной аргументации. С той же Марией Арбатовой, если мы встречаемся на телевидении, я через две минуты сворачиваю разговор. Невозможно разговаривать с оппонентом, чья аргументация состоит в том, кто кого перевизжит.

По-вашему, у наших женщин намного больше прав в плане материнства и воспитания детей, чем у мужчин. А какова ситуация в целом в смысле равенства полов?

В любом смысле.

Поясните, что вы имеете в виду.

Например, у нас в метро написано, что нужно уступать места женщинам, инвалидам и пассажирам с детьми. Почему я должен уступать место, к примеру, моей ровеснице, не больной, не беременной?

Вообще-то, «беременным женщинам, пожилым людям, инвалидам и пассажирам с детьми», а не просто женщинам.

Значит, мужчинам с детьми тоже нужно уступать! В той же Америке или Канаде женщина тебя просто не поймет, если ты ей уступишь место, она обидится.

Угнетенный белый мужчина

За что же борются ваши западные коллеги, если у них все в порядке?

Канадцы борются за права мужчин. На Западе, в Северной Америке, самая угнетенная социальная группа — белые мужчины средних лет.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

На основе чего делаются такие выводы?

Существует официальная политика обратной дискриминации. При рассмотрении кандидата на любую вакансию приоритеты распределяются в таком порядке: инвалиды, цветные, представители коренного населения, женщины, представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Белые мужчины-гетеросексуалы оказываются шестыми в очереди.

Но эти квоты вводят, чтобы решить проблему социального неравенства. Иначе здорового белого мужчину первым возьмут на работу, в соответствии с устоявшимися социальными практиками. У остальных будет очень небольшой шанс получить это место — как это и было до недавнего времени.

Не соглашусь, любое квотирование приводит к деградации общества и экономики. На работу возьмут не того, кто лучше выполняет свою функцию, а какую-нибудь чернокожую лесбиянку-инвалида, которая ни бе ни ме…

Почему же ни бе ни ме? Вы считаете, что среди чернокожих лесбиянок-инвалидов не может быть квалифицированных профессионалов?

Вполне может.

Но многим таким людям отказывают, ведь есть здоровый белый мужчина, умеющий делать то же самое. Существует же масса социологических исследований, которые показывают, что в отсутствие регуляций работодатель при прочих равных делает выбор в пользу здорового белого мужчины, а не представителя меньшинств.

Я не видел таких исследований, не могу комментировать.