Петербуржца отправили на исправительные работы за миллионный долг по алиментам

По решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга лишенного родительских прав многодетного отца отправили на исправительные работы за неуплату алиментов на сумму 1,2 миллиона рублей. О этом во вторник, 21 марта, сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по городу.

42-летнего жителя Северной столицы лишили родительских прав в отношении его троих несовершеннолетних детей. Он должен был ежемесячно выплачивать половину своего заработка 15-летнему сыну и двум дочерям 13 и 11 лет. За отказ от уплаты алиментов суд запретил мужчине выезжать за границу и водить автомобиль, а также поместил его под административный арест на 15 суток.

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В сообщении УФССП отмечается, что «изоляция от общества не всколыхнула отцовские чувства, в пользу детей денег так и не поступило». Вследствие этого против многодетного отца возбудили уголовное дело.

Суд приговорил неплательщика к исправительным работам на четыре месяца, а пять процентов его ежемесячного заработка будет теперь поступать в доход государства.

Пресс-служба УФССП не уточняет, когда именно мужчину лишили родительских прав и в течение какого времени он уклонялся от уплаты алиментов.

В декабре 2016 года сообщалось, что 38-летний житель Санкт-Петербурга погасил долг по алиментам в полмиллиона рублей из-за того, что судебный пристав пригрозил ему запретом на выезд в Финляндию на открытие сезона рыбалки.