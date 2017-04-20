Пермский омбудсмен призвал девушек повышать свою социальную ответственность

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков призвал женщин более ответственно подходить к выбору мужчин, от которых они собираются рожать детей. Так он прокомментировал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» вступивший в силу в январе региональный закон о введении пособия только для матерей, указавших отца в свидетельстве о рождении ребенка.

По его словам, отказ в получении матпомощи для матерей-одиночек «заставит молодых мам задуматься, с кем они связывают свою жизнь». Он также добавил, что региональные власти не должны поощрять «моральную деградацию общества».

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«Социально безответственное поведение молодых родителей привело к тому, что сегодня каждый третий ребенок в Пермском крае не знает своего отца и не получает алименты, теряет все наследственные права и так далее. Поэтому мы не можем эту ситуацию и дальше усугублять», — возмутился омбудсмен.

С января 2017 года в Пермском крае вступил в силу закон, вводящий дополнительную единовременную выплату в размере 60 тысяч рублей для матерей в возрасте от 19 до 24 лет. Для тех, кто не указал в свидетельстве о рождении, кто является отцом ребенка, выплата не предусмотрена.

18 апреля один из авторов законопроекта о дополнительной материальной помощи молодым матерям депутат Сергей Клепцин рассказал, что эта мера призвана напомнить молодым людям о семейных ценностях и стимулировать крепкие, полные семьи, а не плодить «случайных детей». Он утверждал, что такие дети рождаются «после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков и еще чего-нибудь».

С критикой нововведения выступила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, назвав эту меру дискриминационной.

На следующий день временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников во время совещания распорядился немедленно устранить неоднозначные положения закона и отправить его на доработку.

Термин «низкая социальная ответственность» был употреблен президентом России Владимиром Путиным в январе. С его помощью глава государства прокомментировал возможную встречу американского президента Дональда Трампа с русскими девушками из эскорта. «Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью», — заявил Путин.