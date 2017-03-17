В КПРФ призвали проявить человечность в связи со 100-летним юбилеем революций

В КПРФ выступили с инициативой провести в 2017 году амнистию для совершивших мелкие преступления, приурочив ее к столетним юбилеям двух русских революций — Февральской и Октябрьской. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает «Интерфакс».

«100-летние юбилеи русских революций — это повод подумать, как важно, чтобы государство проявляло человечность», — сказал член международного комитета Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов.

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Депутат добавил, что у него готов соответствующий проект, который он готов доработать при участии коллег по фракции.

Накануне думская фракция ЛДПР анонсировала законопроект, предполагающий амнистию в честь трехлетней годовщины присоединения Крыма к России. Парламентарии предложили освободить осужденных по нетяжким статьям, матерей и отцов-одиночек, инвалидов и многодетных родителей. Кроме полной, предполагается и частичная амнистия — сокращение срока, передает РИА Новости.

26 января депутат ГД Виталий Милонов («Единая Россия») внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об учреждении в России новой памятной даты — Дня Февральской революции. Значение тех событий имело для России ключевое значение, считает автор, поэтому необходимо, чтоб граждане не забывали уроков истории.

Ранее в январе непарламентская партия «Коммунисты России» предложила ввести административную ответственность за отрицание фактов Октябрьской революции, таких как штурм Зимнего дворца или исторический залп крейсера «Аврора». В КПРФ данную инициативу не поддержали.